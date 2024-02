Nach Diagnose: Was passiert, wenn König Charles abdankt?

War es das mit ihm auf dem Thron? König Charles (75) hat nach seiner Prostataoperation eine Krebsdiagnose erhalten. Bis jetzt gibt es keine Details. Was jedoch feststeht, ist, dass Prinz Harry (39) seinen Vater so schnell wie möglich sehen möchte und in den nächsten Tagen nach Großbritannien reisen wird. Inzwischen gibt es erste Spekulationen, ob der König vom Thron abdanken könnte. Doch was würde dann geschehen?

Die Krone würde an den nächsten Thronfolger gehen, in diesem Fall an Prinz William (41). Prinzessin Kate (42), Williams Ehefrau wäre somit Königin. Daraufhin würde sich die gesamte Thronfolge verschieben und Williams ältester Sohn, Prinz George (10), wäre der nächste Thronfolger wäre. An zweiter und dritter Stelle stünden Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5). Danach kämen Prinz Harry mit seinen Kindern Archie (4) und Lilibet (2). Dennoch kommt ein Thronverzicht sehr selten vor und fand zuletzt 1936 statt, als Edward VIII (✝77) seine amerikanische Partnerin heiraten wollte. Juliet Rieden, Chefredakteurin bei The Australian Women's Weekly, sagte gegenüber HELLO!: "Im übrigen Europa ist das nicht so ungewöhnlich, zum Beispiel in den Niederlanden und in Spanien. Aber in Dänemark ist es einfach unerhört, und in Großbritannien ist es eindeutig ein Schimpfwort."

Zudem lebte der britische Monarch sehr lange im Schatten seiner Mutter. Trotzdem meisterte Charles seine Aufgabe als würdiger Thronfolger und ging seiner Aufgabe ambitioniert nach – rund 600 offiziellen Termine soll er jährlich nachgegangen sein. Neben seinen königlichen Pflichten engagierte er sich auch in zahlreichen gemeinnützigen Projekten.

Anzeige

Getty Images Königin Camilla, König Charles, Prinz William und Prinzessin Kate, 2023

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und König Charles III im Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Die royale Familie im Juli 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de