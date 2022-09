Prinz Charles ist König: So lebte er als ewiger Thronfolger

Queen Elizabeth II. (✝96) ist tot. Über 70 Jahre lang repräsentierte die britische Monarchin das Vereinigte Königreich, bevor am vergangenen Donnerstag die schrecklichen Nachrichten über ihr Ableben an die Öffentlichkeit gelangten. Nach dieser jahrzehntelangen Amtszeit beginnt eine neue Ära, denn ihr ältester Sohn Charles (73) ist nun ihr Nachfolger. Doch wie verlief eigentlich sein Leben, bevor er der neue König von Großbritannien wurde?

Am 14. November 1948 erblickte der Sohn von Elizabeth und Prinz Philip (✝99) das Licht der Welt. Vier Jahre nach seiner Geburt wurde seine Mutter zur Königin ernannt, was für ihn als Erstgeborenen bedeutete, Thronfolger zu sein. Trotz seines royalen Standes hatte er es nicht immer leicht, so verlief seine Schulzeit am schottischen Privatinternat alles andere als feuchtfröhlich – er wurde gemobbt und geschlagen. Kurz nachdem er den Toren seiner persönlichen Hölle den Rücken zugekehrt hatte, begann er an der renommierten Universität Cambridge sein Studium der Archäologie, Geschichte sowie Anthropologie. Im Anschluss absolvierte er eine Militärausbildung und wurde 2012 von der Queen zum Feldmarschall der Armee, Flottenadmiral und General der Royal Air Force befördert.

Obwohl sich der Prinz stets fleißig und bemüht zeigte, wurde sein Leben von einigen Skandalen überschattet. Im Jahr 1970 lernte er Camilla Parker Bowles (75) während eines Polospiels kennen und lieben. Doch als Charles 1971 zur Navy ging, beendeten sie ihre Beziehung. Genau zehn Jahre später gab der Thronerbe dann einer anderen Frau das Jawort: Die Traumhochzeit mit Prinzessin Diana (✝36) feierten Millionen von Menschen. Was zuerst nach einer Bilderbuch-Ehe aussah, endete in einem Desaster, denn der Sohn der Queen hielt Kontakt zu seiner ersten Liebe Camilla. "Ich will als dein Tampon wiedergeboren werden!", lauteten Charles Worte in einer Tonbandaufnahme, die in den 90er-Jahren auftauchte und das glatte Image des Prinzen trübte. 1996 ließ sich Diana trotz ihrer zwei gemeinsamen Kinder Prinz William (40) und Prinz Harry (37) wegen der Geliebten ihres Mannes scheiden – ein Jahr später stirbt sie mit ihrem Lebensgefährten Dodi Al-Fayed bei bei einem tragischen Autounfall in Paris.

Auch wenn die Trauer um die Prinzessin der Herzen groß war, ebnete der tragische Unfall Charles und Camilla den Weg, endlich ihre Liebe zueinander zu bekennen. Nachdem die Queen den beiden ihren Segen gegeben hatte, schritten sie im April 2005 vor den Traualtar. Aus Respekt vor Diana nahm Camilla allerdings nicht den Prinzessinnen-Titel an, sondern ließ sich zur Herzogin von Cornwall ernennen. Das hat auch zur Folge, dass nach Charles baldiger Krönung seine Frau nicht als Königin bezeichnet werden wird, sondern nur als Königsgemahlin.

Trotz dieser skandalösen und turbulenten Liebe zeichnet sich Charles dennoch als ein würdiger Thronfolger aus. Er gilt als ein viel beschäftigter Mann – rund 600 offizielle Termine sollen in seinem Kalender jährlich stehen. Zu seinen royalen Pflichten kommen zahlreiche gemeinnützige Engagements hinzu: Er ist Schirmherr von mehreren wohltätigen Organisationen. Außerdem zählen zu seinen Interessenschwerpunkten die Architektur und Stadtplanung, doch auch aktuelle Themen wie Naturschutz und Klimawandel beschäftigen den 73-Jährigen. Wann genau seine Krönung nun stattfinden soll, ist noch unklar – allerdings kann man erst im nächsten Jahr damit rechnen.

