Ohne Travis? So feiert Taylor Swift ihren Grammy-Gewinn!

Sie lässt es krachen! Taylor Swift (34) ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen. Mit ihrer Musik füllt die US-Amerikanerin nicht nur Stadien, sondern sahnt auch ordentlich Preise ab. So auch bei den Grammy Awards am vergangenen Wochenende. Dort konnte die "Delicate"-Interpretin die wohl begehrteste Auszeichnung des Abends abräumen: Album des Jahres. Natürlich zelebriert der Superstar seinen Gewinn daraufhin auch gebührend – jedoch in Abwesenheit eines bestimmten Menschen. Taylor feiert ihren Grammy-Erfolg ohne Travis.

Auf der Afterparty des Musikpreises zeigt sich die 34-Jährige in bester Laune. In einem Video, das aktuell auf X kursiert, posiert Taylor für ein Gruppenfoto mit ihren Promi-Freunden. Unter anderem Ice Spice (24), Sabrina Carpenter (24) und Jon Batiste (37) gesellen sich auf dem Schnappschuss zu ihr und scheinen den Abend sichtlich ausgelassen mit der Sängerin ausklingen zu lassen. Und das, obwohl einer fehlt. Footballstar Travis konnte aufgrund seiner Vorbereitungen für den Super Bowl nicht anwesend sein.

Dass der NFL-Hottie am Sonntagabend nicht an der Seite der Musikerin sein konnte, war schon zuvor bekannt. Wie er selbst vor Kurzem zu bestätigen schien, könnte es aktuell wohl kaum besser zwischen den beiden laufen. Nachdem der Moderator der "The Pat McAfee Show" Travis auf seine Vernarrtheit angesprochen hatte, antwortete der nur grinsend: "Das ist doch eine schöne Sache, oder?"

Getty Images Taylor Swift bei den Grammys 2024

Getty Images Lana Del Rey, Phoebe Bridgers, Taylor Swift und Jack Antonoff bei den Grammy Awards 2024

Instagram / patty_cuts Travis Kelce und Taylor Swift, Dezember 2023

