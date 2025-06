Lauren Sánchez blickt auf ihre Karriereanfänge zurück

Lauren Sánchez (55), die Verlobte von Amazon-Gründer Jeff Bezos (61), hat ein bewegtes Leben hinter sich. Kürzlich verriet die Unternehmerin und Moderatorin in einem Interview mit "Good Morning America", dass sie in ihrer Kindheit und Schulzeit unter einer unentdeckten Legasthenie litt. Lange habe sie gedacht, sie sei "einfach nur dumm", bevor eine Professorin ihr Problem erkannte und Hilfe leistete. Heute ist Lauren nicht nur eine gefeierte Journalistin, die 1999 mit ihrem damaligen Team einen Emmy gewann, sondern auch Pilotin und Gründerin einer Luftbild-Filmfirma. Zudem hat sie sich sogar einen Kindheitstraum erfüllt: Vor Kurzem wagte sie – in Begleitung von Popstar Katy Perry (40) – einen Ausflug ins All.

Ihr aktuelles Leben steht jedoch ganz im Zeichen ihrer bevorstehenden Traumhochzeit mit Jeff. Vom 24. bis 26. Juni soll die große Feier in Venedig stattfinden. Zu dem mehrtägigen Event wird die Crème de la Crème Hollywoods erwartet, darunter Stars wie Katy, Orlando Bloom (48), Oprah Winfrey (71) und Kim Kardashian (44). Auch ein musikalisches Highlight wird für Unterhaltung sorgen: Niemand Geringeres als Sängerin Shakira (48) wird die Hochzeitsgäste mit einer Performance begeistern. Für Lauren und Jeff, die seit zwei Jahren verlobt sind, wird dies der Höhepunkt ihrer Liebe und sicher auch ein mediales Spektakel.

Abseits von Glamour und Jetset-Leben zeigt Lauren viel Bodenständigkeit, besonders in ihrer Rolle als Mutter. Ihr Sohn Nikko, den sie aus ihrer früheren Beziehung mit dem ehemaligen NFL-Spieler Tony Gonzalez (49) hat, ist inzwischen 24 Jahre alt. Lauren betont immer wieder öffentlich, wie harmonisch ihr Patchwork-Leben mit ihrem Ex und dessen Frau Tobie ist. "Tony und Tobie sind meine besten Freunde", erzählte sie einmal. Diese enge Verbindung scheint Lauren die Balance zwischen beruflichem Erfolg, öffentlicher Aufmerksamkeit und ihrer Rolle als Mutter und Partnerin zu ermöglichen.

Getty Images Lauren Sánchez im Mai 2025 in Cannes

Getty Images Lauren Sánchez 2003 bei der Premiere von "Bruce Allmächtig" in Los Angeles.

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sánchez, August 2022