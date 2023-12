Promi-Büßen: Patrick Romer und Gloria nähern sich weiter an!

Patrick Romer (28) und Gloria Glumac stellen sich aktuell beim großen Promi-Büßen ihrer Vergangenheit. Und obwohl man sich während der Show eigentlich mit seinen Missetaten beschäftigen sollte, nutzen die Blondine und der Ex von Antonia Hemmer (23) die Sendung, um sich besser kennenzulernen: Die ehemalige Temptation Island-Kandidatin und der Skandal-Bauer kamen sich bereits in den vergangenen Folgen immer näher. Nun gehen Gloria und Patrick erneut auf Kuschelkurs!

In der aktuellen Folge "Das große Promi-Büßen" schmiegt sich der "Bauer sucht Frau"-Star zärtlich an die Influencerin, die in ihrem Schlafsack auf dem Boden liegt. "Ich würde ja sagen, 'Komm in mein Bett', aber das ist bisschen eng", flüstert er der 27-Jährigen ins Ohr. Das Geschäker entgeht natürlich auch den Mitstreitern nicht. "Alter. Jetzt gibts keine Zweifel mehr: Das neue Promi-Büßen-Paar", stellt Gastronom Steff Jerkel (54) fest.

Die Fans sehen die Romanze mit gemischten Gefühlen. "Gloria ist wenigstens eine, die Patrick in die Schnauze haut, wenn er ihr blöd kommt", tut ein Zuschauer seine Meinung bei X kund. Andere scheinen jedoch gar keine Lust auf die Turtelei zu haben: "Jetzt wird auch noch Promi-Büßen zu einem Bumsformat."

RTL / Frank Beer Patrick Romer, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

RTL Gloria Glumac bei "Prominent getrennt"

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

