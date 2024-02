Harrys London-Trip: Aus diesem Grund ist Meghan nicht dabei!

Die Nachricht von König Charles' (75) Krebserkrankung hält die Welt in Atem. Während Prinz Harry (39) direkt nach London eilte, um an der Seite seines kranken Vaters zu sein, ist von Herzogin Meghan (42) nichts zu sehen oder hören. Böse Zungen betrachten ihre Abwesenheit auf der Reise als ein Zeichen ihrer Kaltherzigkeit. Warum gab es für Charles keinen Besuch von Meghan?

Die Sussexes wollen wohl für ihre Kinder ein Gefühl der Normalität bewahren. Es ist unklar, ob diese überhaupt über die Diagnose ihres Großvaters Bescheid wissen. "Wir wissen, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex beide aktive Eltern sind und Meghan wird den Tagesablauf von Archie (4) und Lilibet (2) so wenig wie möglich stören wollen", berichtet Adelsexpertin Danielle Stacey laut Hello. Selbst zur Krönung im vergangenen Mai reiste Harry allein an.

Darüber hinaus war der Termin von Harry und Charles für die Dauer von weniger als einer Stunde angesetzt sein. Angeblich ist der Rotschopf bereits wieder abgereist, ohne seinen Bruder Prinz William (41) gesehen zu haben. Danielle glaubt, den Sussexes könnte es schlichtweg "nicht wert gewesen sein", den Tagesablauf ihrer Kinder dafür zu unterbrechen.

