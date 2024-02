König Charles III. erstmals nach Krebsdiagnose gesichtet

Erste Bilder von König Charles III. (75) nach seinem schlimmen Schicksalsschlag. Am Montag wurde bekannt, dass das britische Staatsoberhaupt an Krebs erkrankt ist. Dieser sei vor wenigen Tagen im Rahmen seines Klinikaufenthalts festgestellt worden: Charles musste sich einem Eingriff an der Prostata unterziehen – um Prostatakrebs handele es sich aber wohl nicht. Nun wurde er zum ersten Mal seit Bekanntwerden der Diagnose gesehen.

Paparazzi lichteten den 75-Jährige auf dem Weg von Clarence House zum Buckingham Palast ab. Er saß neben seiner Ehefrau Camilla (76) im Auto, schaute sichtlich gerührt aus dem Fenster und winkte dabei. Wie Mirror berichtet, soll Charles vom Buckingham Palast aus mit einem Hubschrauber nach Sandringham gebracht werden, um dort seine Krebsbehandlung fortzusetzen.

Der zweifache Vater kann sich in dieser schweren Zeit auf die Unterstützung seiner Familie verlassen. Am Morgen war sein Sohn Prinz Harry (39) in London gelandet, um seinen Vater zu besuchen. Ihr Verhältnis gilt, seitdem der Wahlamerikaner von seinen royalen Pflichten zurückgetreten ist, als angespannt.

Getty Images Königin Camilla und König Charles, 2024

Getty Images König Charles III. an seinem 75. Geburtstag

Getty Images Prinz Harry im Oktober 2023

