Krisengerüchte: Justin Timberlake und Jessica sind ein Team!

Justin Timberlake (43) und Jessica Biel (41) sind immer noch ein Herz und eine Seele. Obwohl der Sänger und die Schauspielerin immer als eines der Traumpaare Hollywoods gegolten hatten, kursierten Anfang des Jahres Trennungsgerüchte. Insider behaupteten, die beiden seien regelmäßig zur Paartherapie gegangen, doch ihre Probleme habe das nicht gelöst. Nun klingt das aber ganz anders: Justin und Jessica sollen ihre Ehe immer noch frisch halten.

"Die Dinge laufen gut zwischen Justin und Jess. Sie ist mit ihren eigenen Projekten beschäftigt und er ist für sie da. Sie halten sich gegenseitig den Rücken frei", erklärt eine Quelle gegenüber Entertainment Tonight. Das Paar besuche immer noch ab und zu einen Paartherapeuten, um sicherzugehen, dass alles bestens sei. Wenn sie räumlich getrennt sind, gebe es regelmäßige FaceTime-Telefonate. "Justin bringt Jessica immer zum Lachen und ist ein großartiger Ehemann. Er verehrt sie", berichtet der Insider weiter.

In den vergangenen Monaten mussten die beiden sich aber auch einiges anhören. Denn Justin war durch die Anschuldigungen seiner Ex Britney Spears (42) in ihrer Biografie in die Kritik geraten. Die Pop-Prinzessin hatte dem "Mirros"-Interpreten vorgeworfen, sie nach einer ungeplanten Schwangerschaft zu einer Abtreibung gedrängt zu haben. Jessica soll aber hinter ihm gestanden haben. "Er ist jetzt ein anderer Mensch mit einer Familie, einer Karriere und Verantwortung", meinte ein Insider zum National Enquirer.

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake bei den Emmy Awards 2018

Instagram / jessicabiel Jessica Biel mit ihrem Mann Justin Timberlake

Getty Images Justin Timberlake und Britney Spears, 2002

