Nach Fehlgeburt: Fiona Erdmann schaut positiv in die Zukunft

Fiona Erdmann (35) gibt Einblicke in ihr Seelenleben. Die Influencerin erlitt vor wenigen Wochen erneut eine Fehlgeburt. Im Netz geht sie offen mit dem Thema um, um ihre Follower aufzuklären und Betroffenen Mut zu machen. Gegenüber Promiflash zeigt sie sich in dieser schweren Zeit stark und positiv: "Ich gucke gerade gar nicht so sehr zurück und will mich auch gar nicht mit den traurigen Sachen befassen."

