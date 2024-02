Nutzt Prinz Harry am Londoner Flughafen diese Luxus-Lounge?

Prinz Harry (39) lässt sich nicht lumpen. Kurz nach der Bekanntgabe der Krebsdiagnose von König Charles (75) machte sich der Rotschopf auf den Weg nach London, um seinem Vater beizustehen. Für seinen kurzen Aufenthalt kommt er wohl in einem Luxushotel unter. Doch das scheint ihm noch nicht zu reichen: Gehört diese extravagante Flughafen-Lounge zu den weiteren Annehmlichkeiten, die Harry sich auf seiner Reise leistet?

Die sogenannte "Windsor Suite" soll es den wichtigsten Prominenten und Staatsoberhäuptern ermöglichen, am geschäftigen Flughafen London Heathrow unter dem Radar zu bleiben, wie The Sun berichtet. Selbst der Dalai Lama (88) und der Papst sollen ihn bereits genutzt haben. Gerüchten zufolge könnte auch Prinz Harry auf seinem Rückflug hier verweilen. Umsorgt würde er in dieser Suite mit einem Michelin-Menü, Chauffeur-Service zum Flugzeug und einem eigenen Butler.

Der Rundum-Service der insgesamt 96 Angestellten hat jedoch auch einen stolzen Preis – knappe 1.900 Euro kostet hier die Stunde. Für Harry dürfte das jedoch kein Problem darstellen. Auch William und Kate sollen zuvor bereits das luxuriöse Angebot genutzt haben.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry bei den Invictus Games in Düsseldorf

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Oktober 2023

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de