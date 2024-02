Unerwünscht? Prinz Harry hat in Londoner Hotel geschlafen

Keine königliche Residenz? Wegen der besorgniserregenden Gesundheit von König Charles (75) entschied sich, Prinz Harry (39) seinem Vater beizustehen. Trotz der angespannten Verhältnisse wollte der in die USA ausgewanderte Royal so schnell wie möglich nach London zurückkehren. Im Königreich eingetroffen, stattete er dem mit Krebs diagnostizierten Staatsoberhaupt einen Besuch ab. Doch über Nacht blieb er scheinbar außerhalb der königlichen Gemäuer: Harry soll in einem Hotel übernachtet haben.

Nachdem der Rotschopf und der 75-Jährige eine knappe Stunde miteinander verbracht haben sollen, sei Harry laut Daily Mail wohl in einem Londoner Luxushotel untergekommen. Und zwar aus dem Grund, dass er seit seinem Auszug aus der königlichen Residenz Frogmore Cottage im vergangenen Jahr auf britischem Boden nahezu "heimatlos" sei, berichtet das englische Nachrichtenblatt. Man gehe davon aus, dass der Herzog von Sussex nicht lange in London verweilen werde.

Charles soll sich über den Besuch seines jüngeren Sohnes sehr gefreut und ihn sogar persönlich in Empfang genommen haben. Prinz William (41) hingegen soll keine Anstalten gemacht haben, seinem Bruder über den Weg zu laufen. Er habe andere Dinge im Kopf – wie zum Beispiel die Versorgung seiner Gattin Kate (42), die vor Kurzem am Unterleib operiert werden musste.

Getty Images König Charles und Prinz Harry im April 2015

Getty Images Prinz Harry im September 2022

Getty Images Prinz William im November 2023

