Zoff mit Dschungelbegleitung: Will Cora Schumacher Frieden?

Kann sie sich eine Aussprache mit ihm vorstellen? Nachdem Cora Schumacher (47) nach drei Tagen das Dschungelcamp freiwillig verlassen hatte, ging im Hotel das Drama um sie in eine nächste Runde: Die einstige Rennfahrerin kriegte sich mit ihrem Dschungelbegleiter in die Haare und forderte seine Heimreise an, die Jörg Kunze dann auch antrat. Inzwischen liegt der Streit rund eine Woche zurück und Cora verrät, ob sie und ihr Kumpel wieder zueinander finden werden.

Gegenüber RTL erklärt die 47-Jährige: "Die Tür ist zu. Ich habe da erst einmal keinen Klärungsbedarf." Cora fügt hinzu: "Für mich ist das Thema abgehakt. Wer mich einmal enttäuscht – das Thema ist für mich komplett abgehakt." Sie wolle sich nur auf sich fokussieren und habe kein Interesse an einem klärenden Gespräch mit Jörg.

Im Bild-Interview hatte Jörg vor rund einer Woche erklärt, wie er das Ganze betrachtet. "Ich bin natürlich menschlich total enttäuscht, sowohl als Freund als auch geschäftlich. Das war für mich unvorstellbar. Mir fehlen die Worte", schilderte er. Cora hatte wiederum behauptet, dass er sie nur ausgenutzt und sich nach ihrem Exit nicht mehr um sie gekümmert habe.

Getty Images Cora Schumacher, TV-Star

RTL Cora Schumacher im Dschungelcamp 2024

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher und Jörg Kunze

