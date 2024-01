Dschungel-Zoff: Jetzt meldet sich Cora Schumachers Begleiter

Jörg Kunze will seine Sicht der Dinge schildern! Nachdem er Cora Schumacher (47) während ihres dreitägigen Dschungelcamp-Aufenthalts vor Ort in Australien unterstützt hatte, soll es zwischen den beiden heftig gekracht haben. Sie hätten turbulente Tage gehabt und bräuchten nun etwas emotionalen Abstand, hatte das einstige Model erklärt. Cora warf ihren Begleiter angeblich sogar aus dem gemeinsamen Hotel. Jetzt schildert Jörg, wie es ihm nach alledem geht!

"Ich bin natürlich menschlich total enttäuscht, sowohl als Freund als auch geschäftlich. Das war für mich unvorstellbar. Mir fehlen die Worte", erzählt der 50-Jährige im Interview mit Bild. Er sei zwar nicht direkt aus dem Hotel geflogen – Cora hätte ihn jedoch dazu aufgefordert, woanders hinzugehen. Warum, wisse er bis heute nicht. Um Ruhe zu schaffen, sei er ihrer Bitte jedoch nachgekommen: "Ich denke, sie hat ihre Wut, Enttäuschung und ihren Stress einfach auf mich projiziert. Ich bin weder ihr Lakai noch Mitarbeiter, sondern Freund und Unterstützer. Ich war nicht bereit, mich so behandeln zu lassen, nur weil sie einen bekannten Namen hat. Am Ende war dann auch nichts mehr zu retten."

Eine Versöhnung schließt Jörg aus. "Jemand, der sich so verhält und sich dabei als Freundin bezeichnet, ist in meinem Freundeskreis nicht willkommen", betont er. Den Forderungen seines laufenden Vertrags als Dschungel-Begleiter werde er aber weiterhin nachkommen: "Wenn die Produktion entsprechende Interview-Anfragen an mich stellt, bin ich durchaus bereit mitzuwirken. [...] Mein Job ist hier eigentlich erledigt, daher verstehe ich die ganze Aufregung nicht."

RTL Cora Schumacher im Dschungelcamp

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher und Jörg Kunze

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher im März 2023

