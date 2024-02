Zweite Schwangerschaft: Samira Yavuz hat keine Lust auf Sex!

Samira Yavuz (30) hat andere Prioritäten. Aktuell erwartet die Bachelor-Bekanntheit zusammen mit ihrem Ehemann Serkan (30) wieder Nachwuchs. Doch bei ihrer zweiten Schwangerschaft ist einiges anders! Als sie mit ihrer Tochter Nova schwanger gewesen war, hatte die Reality-TV-Darstellerin nämlich eine große sexuelle Begierde verspürt und total viel Lust auf Geschlechtsverkehr mit ihrem Liebsten. Zu Serkans Leidwesen ist Samira diesmal aber total erschöpft!

"In der letzten [Schwangerschaft] wusste ich nicht mehr, wo hinten und vorn ist. Da hat der Kolben geglüht", plaudert Serkan im Podcast "Badass Reality – mit Samira und Serkan" aus. Leider komme er jetzt nicht so oft zum Zug – Samira erklärt die Sexflaute: "Das Leben jetzt ist ganz anders. In der ersten Schwangerschaft kannst du dich voll und ganz auf deine Schwangerschaft konzentrieren. Das ist Luxus, den du bei jeder weiteren Schwangerschaft nicht mehr haben wirst." Von ihrem Alltag als schwangere Mama sei sie nun oft erschöpft.

Immer wieder spricht das Ehepaar über das Auf und Ab in ihrem Liebesleben. Nach der Geburt von Nova herrschte schon mal Lustlosigkeit im Schlafzimmer! "Knick-Knack ist nicht mehr wie vorher, sagen wir es klar heraus", gestand Serkan im Oktober 2022. Damals sei es nur noch alle zwei Wochen mal zum Beischlaf gekommen.

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Samira Klampfl

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz im Januar 2024

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Dezember 2023

