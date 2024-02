70 Jahre Dieter Bohlen: Großer Starauflauf bei seiner Party!

Sie lassen ihn hochleben! Dieter Bohlen (70) ließ es an seinem diesjährigen Geburtstag richtig krachen. Der Poptitan wurde nämlich stolze 70 Jahre alt und das musste natürlich gebührend gefeiert werden. Anlässlich seines Ehrentages gab es nicht nur ein großes Konzert mit rund 1.800 Besuchern, sondern auch eine wilde Party: Dieter feierte seinen Geburtstag mit zahlreichen Stars bis spät in die Nacht!

Gegenüber Bild verrät der Musiker: "Das Beste für mich war, dass so viele Weggefährten mit mir gefeiert haben. Ich bin noch nie im Leben so viel umarmt und gedrückt worden wie an meinem 70.! Das war ein total schönes Gefühl." So tauchten beispielsweise Bruce Darnell (66), Sylvie Meis (45), Evelyn Burdecki (35), Frauke Ludowig (60) und Pietro Lombardi (31) auf, ebenso wie zahlreiche weitere Freunde des Sängers. Und die feierten Dieter bis drei Uhr nachts!

Zuvor war sich der Musiker gar nicht sicher gewesen, ob er seinen Geburtstag überhaupt feiern kann, denn er war mit einer Erkältung flachgelegen. "Ich hatte Angst vor diesem Abend. Ich lag die Nacht wach. Und dann war ich auch noch krank", erzählt der 70-Jährige. Mittlerweile geht es Dieter aber besser und er musste somit das Geschenk von Andrea Berg (58) nicht missen: eine riesige Portion Kaviar!

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen, Musiker

RTL / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen in der ersten DSDS-Liveshow 2023

Getty Images Dieter Bohlen und Andrea Berg, 2011

