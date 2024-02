Als sie 22 war! P. Diddy wollte Date mit Kristin Cavallari

P. Diddy (54) hatte einen Crush! Der Musiker hat in Sachen Frauen eine lange Liste an Verflossenen vorzuweisen. Zahlreiche prominente Damen hatte der "I'll Be Missing You"-Star schon an seiner Seite – unter anderem datete er Jennifer Lopez (54), Cameron Diaz (51) und auch Naomi Campbell (53) in der Vergangenheit. Und offenbar wollte der Rapper noch eine weitere bekannte Blondine treffen: Laut Kristin Cavallari (37) machte Diddy ihr den Hof, als sie erst 22 Jahre alt war!

Das verrät die The Hills-Bekanntheit jetzt in ihrem Podcast "Let's Be Honest": "Ich war 22, glaube ich, wir hatten einen gemeinsamen Freund, er bekam meine Nummer." Dann habe Diddy sie mit Geschenken und Blumen überhäuft, immer wieder angerufen und sie immer wieder nach einem Date gefragt – obwohl sie ihn mehrfach abgewiesen habe. "Er war eine Red Flag. Das war eindeutig Love Bombing", erklärt Kristin.

Stattdessen heiratete die Blondine 2013 den Football-Star Jay Cutler (40). Gemeinsam bekamen sie drei Kinder und genossen ihr Leben als Familie – bis die Ehe 2020 in die Brüche ging. Seit eineinhalb Jahren sind die beiden inzwischen geschieden.

Kristin Cavallari

P. Diddy

Kristin Cavallari und ihr Ex-Mann Jay Cutler

