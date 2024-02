Ein Italiener: Barbara Becker ist wieder frisch verliebt

Sie könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Barbara Becker (57) hatte in der Vergangenheit nicht besonders viel Glück in Sachen Liebe. Von 1993 bis 2001 war sie mit dem Tennisprofi Boris Becker (56) verheiratet gewesen. Es folgte eine weitere Ehe – doch auch diese sollte nicht für die Ewigkeit sein. Nun überraschen allerdings freudige Neuigkeiten: Barbara ist wieder in festen Händen – und seither überglücklich. Alle Infos zum neuen Mann an der Seite der Unternehmerin bekommt ihr im Promiflash-Video!

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de