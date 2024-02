Ganz heimlich: Annabelle Mandeng hat längst geheiratet!

Annabelle Mandeng (52) trägt schon länger ein kleines Geheimnis mit sich herum! Beruflich als auch privat läuft es für die Schauspielerin bestens. Sie ergatterte einige Jobs und geht seit 2015 mit Hayo Bihler durchs Leben. Nach acht Jahren Beziehung bekam sie dann endlich ihren lang ersehnten Antrag. Nun lässt sie die Bombe platzen: Annabelle und Hayo sind schon längst verheiratet!

Dieses süße Detail verrät die 52-Jährige auf der Fashionshow von Designer Kilian Kerner gegenüber RTL. Dabei fällt ein funkelnder Ring an ihrem Finger auf. "Ist das nicht unglaublich?", freut sich Annabelle, als könne sie es selbst kaum fassen, dass sie Ja gesagt hat. "Hayo und ich haben geheiratet und sind wahnsinnig glücklich", schwärmt sie weiter. Die Trauung fand bereits im November statt: "Eine Winterhochzeit ist das gewesen."

Die Verlobung sei damals ein magischer Moment für Annabelle gewesen. Bei einem Wanderausflug war der Unfallchirurg vor ihr auf die Knie gegangen und hatte ihr die Frage aller Fragen gestellt. "Danach holte Hayo eine Flasche Champagner aus seinem Rucksack, die Sonne schien in dieser traumhaften Kulisse, und wir feierten unser Glück – es war einfach magisch", erinnerte sich der Filmstar im Interview mit Bunte. Sie liebe besonders an ihrem Mann, dass er sie so nehme, wie sie ist.

