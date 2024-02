Gina-Lisa Lohfink plant Hochzeit mit einem "starken Stier"!

Gina-Lisa Lohfink (37) möchte endlich ankommen! Die Reality-TV-Bekanntheit ist durch Germany's Next Topmodel berühmt geworden und hat seither an einigen Formaten teilgenommen. Die große Liebe hat die Kult-Blondine bisher zwar nicht gefunden, doch trotzdem will sie jetzt heiraten. Wen, das weiß sie noch nicht! In seiner eigenen Datingshow buhlen demnächst drei Realitystars um das Herz des Erotikmodels. Gina hat eine genaue Vorstellung, wie ihr zukünftiger Ehepartner zu sein hat!

"Ich brauche einen starken Stier an meiner Seite. Jemanden, der einfach richtig da ist. Mich nicht verändern will, jeder Mensch hat nun einmal Fehler", beschreibt Gina ihren perfekten Gegenpart im Interview mit Bild. Geld spielt für das TV-Sternchen keine Rolle: "Ich kann mir alles selbst leisten. Aber ich suche jemanden, der mich aufrichtig respektiert, liebt und schätzt." Die 37-Jährige geht noch weiter ins Detail: "Bisschen Bad Boy, bisschen Latino, nicht langweilig – das hat schon gute Chancen. Auch Tattoos finde ich heiß."

Diese Beschreibung passt ziemlich gut auf ihren Forsthaus Rampensau-Flirt Diogo Sangre (29)! Tatsächlich ist er einer der Show-Kandidaten und könnte sich eine Ehe mit Gina vorstellen. Auch sein Reality-TV-Kompagnon und guter Freund Kevin "Flocke" Platzer buhlt in dem Datingformat um das Herz der Blondine, ebenso wie Der Bachelor-Kandidatin Stephie Stark (28). Ab dem 8. Februar können Fans des TV-Sternchens das Liebesabenteuer auf der Streaming-Plattform Joyn verfolgen.

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, Realitystar

Joyn Gina-Lisa Lohfink und Diogo Sangre bei "Forsthaus Rampensau Germany"

Joyn / Nadine Rupp Kevin Platzer und Diogo Sangre

