Herzogin Meghan zeigt sich lächelnd in der Öffentlichkeit

Sie zeigt sich wieder in der Öffentlichkeit! Als König Charles (75) seine Krebsdiagnose am Montag bekannt gab, flog Prinz Harry (39) ohne Meghan (42) kurzfristig nach London. Das Wiedersehen war für weniger als eine Stunde angesetzt, aber die Abwesenheit der Herzogin wurde trotzdem eher negativ betrachtet. Kritiker der Sussexes sahen es als ein Zeichen ihrer Kaltherzigkeit. Nun wurde die Herzogin in Montecito gesichtet.

Die Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Schauspielerin in der Nähe ihres Zuhauses in Montecito. Strahlend sitzt sie im Auto und verdeckt ihr Gesicht mit einer Sonnenbrille. Ihre Haare trägt sie in einem Pferdeschwanz, kombiniert mit einer Baseball-Kappe. Sie ist zum ersten Mal in der Öffentlichkeit zu sehen, seit ihr Ehemann den König in London besuchte.

Meghan begleitete ihren Mann wohl aus diesem Grund nicht nach London: Laut der Adelsexpertin Danielle Stacey wollen die Herzogin und Harry die Normalität für ihre beiden Kinder bewahren. "Wir wissen, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex beide aktive Eltern sind und Meghan wird den Tagesablauf von Archie (4) und Lilibet (2) so wenig wie möglich stören wollen", erklärt sie gegenüber Hello.

