Keine OPs mehr? Kate Merlan macht eine Zurück-Verschönerung

Sie macht einen Rückzieher. Mit ihrer Teilnahme an verschiedenen Reality-TV-Formaten hatte Kate Merlan (36) Bekanntheit erlangt. Doch es hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur beruflich viel in ihrem Leben verändert. Auch äußerlich hat sie einen regelrechten Wandel hingelegt. Ausgerechnet sie selbst scheint ihre zahlreichen Beauty-Eingriffe nun zu bereuen – weswegen sie den Rückwärtsgang einlegt. Im Promiflash-Interview verrät Kate, dass sie wieder natürlicher sein möchte.

"Ich mache ja gerade meine 'Katy-Zurück-Verschönerung'", erzählt sie Promiflash bei "Mates Date – Doing The Lit Social Media Shit". "Ich werde auf jeden Fall ein bisschen weniger machen. Ich habe meine Lippen auch auflösen lassen – ich habe kein Hyaluron mehr in den Lippen", berichtet sie stolz mit einem Grinsen. Zwar wolle die 36-Jährige wieder etwas natürlicher werden, jedoch werde sie sich wohl nicht vollends von Beauty-Eingriffen verabschieden. "Da kommt bestimmt bald wieder das Nächste", heißt es zuletzt.

Als Grund für die Entscheidung erklärt Kate: "Ich [bin] optisch zu sehr ins Negative abgedriftet. Mein Gesicht war irgendwann nur noch aufgequollen." Die Hyaluronsäure habe sie so sehr verändert, dass sie sich offenbar nicht mehr wohlfühlte. "Es sah wirklich schlimm aus." Auch die öffentliche Kritik an ihrem Aussehen habe ihr zugesetzt: "Mein Ziel ist es, so auszusehen wie beim Sommerhaus 2019."

Anzeige

ActionPress TV-Persönlichkeit Kate Merlan

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Influencerin

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de