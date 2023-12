"Ewige Baustelle": Ist Kate Merlan süchtig nach Beauty-OPs?

Kate Merlan (36) macht kein Geheimnis aus ihren zahlreichen Beauty-Eingriffen. Die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin unterzog sich unter anderem einem Vampir-Lifting. Und obwohl die Reality-TV-Darstellerin nach der Behandlung über sehr starke Schmerzen klagte, ließ sie sich ein paar Monate später ihre Nase richten. Doch plant die Ex von Schlagerstar Nino de Angelo (60) weitere kosmetische Eingriffe? Im Promiflash-Interview spricht Kate Klartext!

"Also, ich habe immer wieder neue Ideen. Ich wollte mir vielleicht demnächst was an den Hüften absaugen lassen", gibt die Influencerin im Gespräch mit Promiflash preis. Der Eingriff sei nötig, da sich durch eine vorherige Fettabsaugung an den Beinen nun Gewicht an Armen und Bauch ansetzt. "Das ist eine ewige Baustelle. Bei mir ist es so, ich fange irgendwo an und dann muss ich aber irgendwo wieder weitermachen. […] Hätte ich mal lieber niemals damit angefangen", gesteht Kate.

Privat läuft es für die Content Creatorin derzeit allerdings super: Kürzlich gab sie das Liebes-Comeback mit Ehemann Jakub Jarecki (28) bekannt. Monatelang führten die beiden eine On-off-Beziehung. Die Tattoo-Liebhaberin und der Realitystar verbrachten ihren zweiten Hochzeitstag in Amsterdam. "Ich habe die schönsten Rosen überhaupt von meinem Ehemann bekommen", freute sich Kate.

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan im August 2022 nach ihrer Nasen-OP

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Influencerin

Anzeige

ActionPress Kate Merlan, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de