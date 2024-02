Nach Fremdgeh-Drama: Sarah Liebich lernt jemanden kennen!

Sarah Liebich hat die Hoffnung auf die Liebe nicht aufgegeben! Die Influencerin hat im vergangenen Jahr eine schwere Zeit durchgemacht: Ihr Ex-Freund Nico Legat ist ihr bei Temptation Island vor laufenden Kameras fremdgegangen. Danach blieb sie erst mal Single und wollte die Partnersuche locker angehen. Mittlerweile hat sich bei ihr da aber offenbar etwas getan: Sarah lernt wieder jemanden kennen!

Im Gespräch mit Promiflash auf dem Blogger-Event Mates Date – Doing The Lit Social Media Shit verriet die gelernte Bankkauffrau: "Es gibt jemanden. [...] Das ist gerade eine verstärkte Kennenlernphase." Ganz offiziell sei die Romanze noch nicht. "Wann ich jetzt wirklich sage, dass ich wieder in festen Händen bin, da lasse ich mir noch ein wenig Zeit", stellte die Beauty klar.

Der Unbekannte dürfte mittlerweile nicht nur Sarah, sondern auch ihren Hund von sich überzeugt haben. "Tatsächlich ist Murphy beim ersten Date immer mit dabei. Um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen, ist ein Spaziergang immer super", hatte die Blondine vor wenigen Monaten in ihrer Instagram-Story ausgeplaudert.

