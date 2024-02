Prinzessin Kate ist sogar bei dieser Tätigkeit ehrgeizig!

Da versteht sie keinen Spaß! Dass Prinzessin Kate (42) für Sport brennt, ist allgemein bekannt. Häufig zeigt sie sich bei sportlichen Events und nimmt auch gerne selbst an der Action teil. Vor Kurzem trainierte Kate beispielsweise mit einer Rollstuhl-Rugby-Mannschaft. Wahrscheinlich würden aber die wenigsten Fans der Royals erwarten, dass Kate sich für feuchtfröhliche Hobbys begeistert. Doch auch beim Beerpong beweist Prinzessin Kate Ehrgeiz!

Kate ist immer für eine Überraschung gut. In einem Gespräch in Mike Tindalls (45) Podcast "The Good, The Bad & The Rugby" witzelte dieser über Kates großen Ehrgeiz, woraufhin die Prinzessin ironisch antwortete: "Ich bin überhaupt nicht ehrgeizig." Mike, ein ehemaliger Rugby-Spieler und Ehemann der Enkelin von Prinzessin Anne (73), führte als Beispiel für Kates sportlichen Eifer an: "Ich habe sie Beerpong spielen sehen!", und sorgte damit für Gelächter im Podcast.

Für Kate und ihren Mann Prinz William (41) ist Sport ein wichtiges Thema bei der Erziehung ihrer Kinder. Allerdings möchte das royale Paar seinen Nachwuchs nicht nur das Wetteifern beibringen. Stattdessen legen sie großen Wert darauf, dass Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) auch das Verlieren lernen.

Getty Images Prinzessin Kate beim Weihnachtskonzert 2023

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William, Oktober 2023

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Louis (links), Charlotte und George

