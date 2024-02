"Stärke und Halt": König Charles bekommt Hilfe von Camilla!

Sie ist sein Fels in der Brandung. Vor wenigen Tagen machte das britische Königshaus mit einer erschütternden Nachricht auf sich aufmerksam. Bei dem royalen Oberhaupt König Charles III. (75) wurde nämlich Krebs diagnostiziert. Und in dieser schweren Zeit ist vor allem eine Person stets um das Wohl des Sohnes von Queen Elizabeth II. (✝96) bemüht: seine Gemahlin. Königin Camilla (76) kümmert sich liebevoll um ihren an Krebs erkrankten Charles!

Das verrät ein Insider gegenüber People: "Sie ist seine Stärke und sein Halt, so wie Prinz Philip (✝99) es für die verstorbene Königin war." Und der Informant ist sich sicher, dass Camilla ihren Gatten hervorragend unterstützen wird. "Sie wird großartig sein. Sie wird ihn aufmuntern. Sie wird ihm Mut machen!", erklärt er und fügt hinzu: "Sie ist erstaunlich. Sie hilft ihm, seine Aufgaben zu erfüllen, die er zu bewältigen hat."

Und während Camilla dem erkrankten König tatkräftig zur Seite steht und ihm Unterstützung gibt, kommen auch die royalen Pflichten der 76-Jährigen nicht zu kurz: So eröffnete sie beispielsweise vor wenigen Tagen ein Krebszentrum und zeigte sich bei ihrem öffentlichen Auftritt äußerst souverän.

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla, 2023

Getty Images Königin Camilla und König Charles im November 2023

Getty Images Königin Camilla im Februar 2024

