Beide haben Krebs: Sarah Ferguson ermutigt König Charles

Sarah Ferguson (64) und ihr ehemaliger Schwager König Charles (75) teilen ein ähnliches Schicksal. Bei der Ex-Frau von Prinz Andrew (63) ist Anfang des Jahres eine aggressive Art von Hautkrebs diagnostiziert worden. Im Vorjahr hatte sie sich wegen ihrer Brustkrebserkrankung schon einer Mastektomie unterziehen müssen. Auch bei Charles ist vor wenigen Wochen Krebs entdeckt worden – welche Form ist noch unklar. Sarah schickte dem britischen Monarchen nun aufmunternde Worte.

Am vergangenen Mittwoch hielt sie eine Rede bei der Wohltätigkeitsveranstaltung einer Krebsorganisation in Miami, wie Hello! berichtet. Die Autorin bedankte sich für die Unterstützung für sie und ihre Familie in der schweren Zeit und sprach Erkrankten Mut zu. Und auch eine Hommage an Charles durfte in dem Zuge nicht fehlen. "Natürlich wünschen wir auch meinem Schwager alles Gute. Kämpfe weiter", richtete Sarah eine liebevolle Nachricht an den König.

Charles' Ehefrau Camilla (76) hat sich nach der Schockdiagnose schon mit einem Gesundheitsupdate gemeldet. "Ihm geht es den Umständen entsprechend sehr gut", zitiert sie People. Der 75-Jährige sei von den aufmunternden Worte, die er aus der ganzen Welt erhält, sehr gerührt.

Getty Images Sarah Ferguson im Februar 2024 in Miami

Getty Images König Charles III. in Kenia, Oktober 2023

Getty Images Königin Camilla und König Charles III. im September 2021

