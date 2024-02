Hat Sonja Zietlow bei Beerdigung ihrer Stiefmutter gefehlt?

Konnte sie nicht dabei sein? Sonja Zietlow (55) moderiert schon seit 2004 das Dschungelcamp. Auch in diesem Jahr hatte sie für das Format im australischen Busch vor der Kamera gestanden. Doch während der Dreharbeiten hatte die TV-Bekanntheit schreckliche Nachrichten aus der Heimat bekommen: Ihre Stiefmutter Nora ist verstorben. Heute wurde die 75-Jährige beigesetzt. Doch Sonja war trotz Dschungel-Rückkehr offenbar nicht dabei.

Seit Donnerstag ist die 55-Jährige wieder in Deutschland – rechtzeitig, um an der Urnenbeisetzung ihrer Stiefmutter teilzunehmen. Diese fand laut Bild am Freitag um 11:00 Uhr in der amerikanischen Kirche in Bonn statt. Unter den 30 Trauergästen soll sich Sonja aber nicht befunden haben. Warum sie nicht anwesend war, ist bislang nicht bekannt.

Während des Dschungelcamps hatte sich die Moderatorin bei den Krankenpflegern ihrer Schwiegermutter bedankt. "Heute möchte ich mal einen kleinen Gruß absenden, und zwar an die Belegschaft der Intensivstation des Evangelischen Krankenhauses in Bergisch Gladbach. Vielen Dank", sagte sie zu Beginn der Ausgabe vom 25. Januar.

