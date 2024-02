Jonathan Majors: Neue Missbrauchsvorwürfe nach Schuldspruch

Es gibt neue Vorwürfe im Fall Jonathan Majors (34)! Der Schauspieler wurde im vergangenen Dezember wegen Körperverletzung dritten Grades, fahrlässiger Körperverletzung und Belästigung zweiten Grades an seiner Ex-Freundin Grace Jabbari für schuldig gesprochen. Nun sollte er am 6. Februar wieder vor das Strafgericht in Manhattan treten, um verurteilt zu werden. Doch die Anhörung wurde auf den 8. April verschoben. Jetzt haben sich weitere Frauen gemeldet, die offenbar auch Opfer des Schauspielers sind.

Laut Berichten der New York Times wurden die Frauen Emma Duncan und Maura Hooper wohl ebenfalls vom Marvel-Schauspieler missbraucht. Maura behauptet, während ihrer Beziehung von 2013 bis 2015 emotionalen Missbrauch erfahren zu haben. Emma war angeblich von 2015 bis 2019 mit dem Darsteller verlobt und beschuldigt ihn, sie emotional und physisch missbraucht zu haben. Seine Anwältin Priya Chaudhry bestreitet diese Vorwürfe und beschreibt die Beziehungen als toxisch: "Diese Beziehungen waren zwischen jungen Schauspielschülern und begannen beide einvernehmlich."

Die Anwältin des "Loki"-Schauspielers argumentiert, dass er jung und unsicher war und anscheinend von seinen weiblichen Arbeitskollegen immer sehr geschätzt wird: "[Er übernimmt] die Verantwortung für seinen Teil in der toxischen Beziehung, indem er an sich selbst arbeitet und seine chronische Depression in Angriff nimmt." In einem Interview mit TMZ erzählte der 34-Jährige nach dem Schuldspruch, dass er offenbar Zuflucht bei Gott suche und sich auf den Glauben verlasse.

Jonathan Majors

Jonathan Majors bei der Premiere von "Creed"

Jonatha Majors bei der Oscar-Verleihung 2023

