Nach Stephen Boss' Tod: Allison Holker zurück als Jurorin!

Die Fans dürfen sich über ihre Rückkehr freuen. Allison Holker (36) musste vor wenigen Jahren einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Ihr geliebter Ehemann Stephen "tWitch" Boss (✝40) nahm sich nämlich das Leben. Die beiden hatten sich vor über 14 Jahren in einer Tanzshow kennengelernt, zu der die Tänzerin jetzt zurückkehrt: Allison sitzt am Jurypult der 18. Staffel von "So You Think You Can Dance"!

Das verkündet sie in ihrer Instagram-Story mit mehreren Schnappschüssen: Zu einem Selfie, auf dem die Choreografin in einem Trainingsanzug in die Kamera lächelt, schreibt sie die Worte "Wieder am Set". Und die 36-Jährige lässt es sich obendrein nicht nehmen, ihrem Team zu danken. Sie präsentiert nämlich ihre gestylte Wellenmähne und ihren Make-up-Look und schwärmt: "Superfroh über mein Glam-Team!"

Bereits im vergangenen Jahr wagte Allison sich sogar selbst wieder daran, das Tanzbein zu schwingen und postete auf Social Media ein kurzes Video, in dem sie ihr Talent zeigte. "Ich war sowohl verängstigt als auch aufgeregt. Aber der Tanz war immer für mich da. Sogar jetzt, und dafür bin ich so dankbar", merkte sie an.

