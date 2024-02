Taylors neues Album: Hat Travis Kelce schon Lieblingssong?

Legt er sich fest? Taylor Swift (34) ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen der Welt. Bereits seit geraumer Zeit reist die Sängerin mit ihrer "The Eras Tour" quer über den Globus und begeistert ihre Fans mit ihren Live-Performances. Umso größer war die Freude, als sie zuletzt ankündigte, ein neues Album zu veröffentlichen. Ihr Freund soll die neuen Hits sogar schon genau inspiziert haben. Hat Travis etwa schon einen Lieblingssong auf Taylors bevorstehendem Album?

Während einer Presseveranstaltung im Rahmen des Super Bowls plaudert der 34-Jährige aus dem Nähkästchen. Wie Page Six berichtet, grinst Travis (34) bis über beide Ohren, als seine Liebste zur Sprache kommt. Zu ihrem neuen Album "The Tortured Poets Department" verrät er: "Ich habe etwas davon gehört, ja. Und es ist unglaublich." Ob er bereits einen Lieblingssong unter den insgesamt 17 Tracks habe, will der Tight End dann aber nicht sagen: "Ich kann Ihnen nichts verraten. [...] Das überlasse ich ihr."

Die baldige Veröffentlichung ihres neuen Albums verkündete Taylor inmitten der diesjährigen Grammy Awards. Nachdem sie ihren Preis entgegengenommen hatte, ließ sie das Publikum wissen: "Ich möchte mich bei meinen Fans bedanken, indem ich euch ein Geheimnis verrate […]. Nämlich, dass mein brandneues Album am 19. April erscheint, es heißt 'The Tortured Poets Department'."

Getty Images Travis Kelce, Sportstar

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Instagram / patty_cuts Travis Kelce und Taylor Swift, Dezember 2023

