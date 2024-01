Bradley Cooper schwärmt vom Schauspieldebüt seiner Tochter

Er ist stolz auf ihre Leistung! Bradley Cooper (49) hatte 2009 mit seiner Rolle in der Komödie "Hangover" seinen großen Durchbruch gefeiert. Doch die Schauspielerei war ihm wohl nicht genug: Neun Jahre später gab er mit "A Star is Born" sein erfolgreiches Regiedebüt. Mit "Maestro" wagte er sich zuletzt erneut in den Regiestuhl. Und die Verfilmung dürfte etwas ganz Besonderes für den Hollywoodstar gewesen sein, denn seine Tochter hatte einen kleinen Auftritt. Nun verrät Bradley, wie Lea (6) sich bei ihrem Schauspieldebüt geschlagen hat!

Im Gespräch mit Entertainment Tonight kommt der Ex von Irina Shayk (38) aus dem Schwärmen über seinen Nachwuchs gar nicht mehr heraus: "Sie hat in dem Film mitgespielt. Ja, sie war großartig. Sie war wirklich fantastisch." Fans des Papa-Tochter-Gespanns können sich möglicherweise auf einen baldigen weiteren Auftritt der beiden freuen: Auf die Frage, ob er darüber nachdenke, die Sechsjährige zu den Oscars im März mitzunehmen, entgegnet er: "Wir werden sehen."

Ihren ersten Auftritt auf dem roten Teppich hat Lea bereits mit Bravour gemeistert: Auf der Premiere des Films "Maestro" strahlte sie mit ihrem stolzen Papa um die Wette. Und für den besonderen Auftritt hatte sie sich sogar richtig herausgeputzt: Auf dem roten Teppich trug Lea ein langes Kleid mit Leopardenmuster, goldfarbene Ballerinas und eine rote Tasche.

Getty Images Bradley Cooper und Irina Shayk bei den National Board of Review Awards 2019

Getty Images Bradley Cooper, Schauspieler

The Mega Agency Bradley Cooper und Irina Shayk mit ihrer Tochter

