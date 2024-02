Die Kardashians und Justin Bieber kommen in Las Vegas an

Sie sind in der Austragungsstätte des Super Bowls angekommen! Am Sonntag findet der Showdown der NFL in Las Vegas statt. Die Kansas City Chiefs wollen ihren Titel gegen die San Francisco 49ers verteidigen. Das Spektakel selbst werden neben Millionen von Fans vor den TV-Bildschirmen auch zahlreiche Promis vor Ort verfolgen. Und die ersten sind mittlerweile schon gelandet: Die Kardashians und Justin Bieber (29) sind zusammen zum Super Bowl gereist!

Paparazzi erwischten die Reisegruppe am Samstag am Flughafen von Las Vegas. Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen neben dem Sänger auch Kim (43), Khloé (39) und Kendall Jenner (28), wie sie gemeinsam ihren Privatjet verlassen. Vor allem die Skims-Gründerin war ziemlich inkognito unterwegs: Eingepackt in einer Kuscheldecke und mit einer knallgelben Cap bedeckt stapfte sie aus dem Flugzeug.

Vor allem Justin wird wohl nicht nur Zuschauer beim Super Bowl sein. Seit einigen Tagen wird nämlich gemunkelt, dass der Musiker sein großes Comeback feiern wird. Das berichtete zumindest ein Insider gegenüber TMZ. "Usher hat mit Justin über einen Auftritt gesprochen", plauderte die Quelle aus. Ob der Biebs am Sonntag die Bühne zusammen mit dem R'n'B-Star rocken wird, bleibt abzuwarten.

