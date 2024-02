Fans können sich freuen: Lauren Graham bald wieder im Kino!

Bald ist sie wieder zu sehen! Als Lorelai in Gilmore Girls ist Lauren Graham (56) in den 2000ern ein Star geworden. 2015 konnten Fans sie noch einmal in der Fortsetzung "Gilmore Girls - Ein neues Jahr" erleben. Doch in den vergangenen Jahren wurde es ruhiger um die Schauspielerin. Jetzt gibt es genauere Informationen zu einem neuen Projekt: Zum ersten Mal seit acht Jahren macht sich Lauren bereit für eine Rolle in einem Kinofilm!

Laurens nächster Film wird weihnachtlich. Wie The Sun berichtet, handelt es sich um eine Verfilmung des Weihnachtsklassikers "Hilfe, die Herdmanns kommen!". Die Geschichte dreht sich um sechs stürmische Kinder und deren Einsatz in einem Krippenspiel. Der "Gilmore Girls"-Star übernimmt dabei die Rolle der Erzählerin, wird aber natürlich auch vor der Kamera stehen.

Bedeuten diese Neuigkeiten, dass ein erneutes "Gilmore Girls"-Comeback in weite Ferne rückt? Nicht, wenn es nach Lauren geht! Die Schauspielerin verhandelt in all ihren Verträgen eine "Gilmore Girls"-Klausel, die es ihr ermöglicht, jederzeit zur geliebten Serie zurückzukehren, sollte es eine weitere Staffel geben. Fans können sich also auf Laurens Auftritt auf der großen Leinwand freuen!

