"Schock": So ging es Lauren Graham nach Trennung von Peter

Lauren Graham (55) lässt ihren Herzschmerz Revue passieren! Die Gilmore Girls-Darstellerin und ihr damaliger Co-Star Peter Krause waren über zehn Jahre lang ein Paar: 2010 haben die beiden ihre Liebe publik gemacht – 2021 haben sie jedoch bereits ihre Trennung bekannt gegeben. Aber wie ging es Lauren eigentlich wirklich nach der Trennung von Peter? Die Schauspielerin gewährt jetzt tiefe Einblicke in ihre Gefühlswelt...

In ihren Memoiren "Have I Told You This Already?" erklärt Lauren jetzt, dass sie nach dem Beziehungsende "unter Schock" gestanden habe und sich "nicht an viele Details" aus der Zeit danach erinnern könne. "Ich habe versucht, ständig in Bewegung zu bleiben und mich zu beschäftigen, ohne mir Zeit zu lassen, das Geschehene zu verarbeiten", schreibt sie in ihrem Buch und betont: "Es war genauso angenehm, wie ich mir die Genesung von einer Verletzung vorstelle."

Zudem geht Lauren in ihren Memoiren auf die enge Bindung zu Peters Sohn Roman ein, den der Schauspieler gemeinsam mit seiner Ex Christine King hat. "Ich bin selbst keine Mutter, aber ich habe dieses Kind geliebt, das lange Zeit in meinem Haus gelebt hat", erklärt Lauren. Sie hoffe, dass Roman auch weiterhin ein Teil ihres Lebens bleibt.

Getty Images Lauren Graham im Januar 2020 in Pasadena

Getty Images Peter Krause und Lauren Graham im Januar 2020

Getty Images Lauren Graham im September 2022 in Anaheim

