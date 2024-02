Finger gebrochen? Kim Kardashian hat eine bandagierte Hand

Was ist da denn nur passiert? Kim Kardashian (43) ist eine der einflussreichsten und erfolgreichsten Personen auf der Welt. Im Netz teilt die The Kardashians-Bekanntheit gern Einblicke aus ihrem glamourösen Leben. Dass auch mal etwas daneben gehen kann, zeigt sie allerdings eher seltener. Doch offenbar ist erst kürzlich etwas Unvorhersehbares passiert: Kim wurde nämlich nun mit einer verletzten Hand abgelichtet!

Paparazziaufnahmen, die Mirror vorliegen, zeigen die 43-Jährige mit beigefarbenen Bandagen an zwei Fingern. Auf dem Weg zu einem Basketballspiel ihres Sohnes Saint versuchte die Beauty diese Verletzung erst gar nicht zu verstecken. Doch was ist passiert? Dem Onlineportal zufolge hat sich Kim ein oder zwei Finger gebrochen. Wie genau es zu dieser Verletzung kam, ist jedoch nicht bekannt.

Neben ihrer Verletzung sorgte Kim zuletzt aber mit ihrem Privatleben für Schlagzeilen. Angeblich soll sie Odell Beckham Jr. (31) daten. Ihre Beziehung will sie wohl aber nicht an die große Glocke hängen. "Kim möchte ihr Liebesleben im Moment so privat wie möglich halten", erklärte eine Quelle gegenüber Daily Mail.

Getty Images Kim Kardashian

Instagram / https://www.instagram.com/kimkardashian/ Kim Kardashian im Februar 2024

Getty Images Odell Beckham Jr. bei der Fanatics Super Bowl Party

