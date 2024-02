Jonathan Majors und Meagan Good trotz Schuldspruch verliebt

Heile Welt bei Jonathan Majors (34) und Meagan Good (42)? Die Schauspieler sind seit Mai 2023 ein Paar. Doch in den vergangenen Monaten musste die Beziehung einiges aushalten. Der Marvel-Schauspieler war nämlich im Dezember wegen häuslicher Gewalt schuldig gesprochen worden. Zudem kamen am Donnerstag zwei weitere Vorwürfe ans Licht. Seine Ex-Freundinnen Maura Hooper und Emma Duncan werfen ihm vor, sie physisch und emotional missbraucht zu haben. Trotz allem scheint Meagan ihm tatkräftig zur Seite zu stehen!

Eine Quelle berichtet gegenüber People: "Sie halten zusammen und sind sehr verliebt." Der Insider bestätigte außerdem, dass die beiden Schauspieler im Greenwich Village in New York City leben. Zusätzlich sollen sie kürzlich einen dreimonatigen Welpen adoptiert haben – zusammen mit ihrem neuen Familienmitglied seien sie dann von New York nach Los Angeles gefahren. Während ihres Raodtrips sollen sie außerdem einen kleinen Stopp bei Jonathans Mutter eingelegt haben, die in Texas wohnt.

Dennoch macht ihm das Urteil zu schaffen. Nach dem Schuldspruch im Dezember verlor er mehrere Filmrollen: Wie The Wrap berichtete, entließen ihn die Marvel-Studios und seine Rolle als Basketballstar Dennis Rodman (62) wurde gestrichen.

