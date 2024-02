Sarah Liebich gibt ersten "Prominent getrennt"-Vorgeschmack

Sie verrät erste Details! Sarah Liebich und ihr ehemaliger Partner Nico Legat nahmen im vergangenen Frühling an Temptation Island teil. Doch Nico ging ihr fremd und die beiden verließen die Show als Singles. Trotz einer unschönen Trennung setzten sie so aber die perfekte Grundvoraussetzung für ein anderes Format – Prominent getrennt! Die beiden wollen als Ex-Paar in der Show versuchen, verschiedene Challenges zu meistern, um das Preisgeld zu gewinnen. Sarah gewährt jetzt schon mal einen kleinen Einblick.

Im Interview mit Promiflash verrät Sarah: "Es wird eine sehr, sehr spannende Zeit!" Aufgeregt erklärt sie, in der diesjährigen Staffel würden viele Dinge passieren, die die Zuschauer nicht kommen sehen werden. Die Blondine sei davon überzeugt: "Es wird auf jeden Fall witzig und emotional!" Wie sie nach der Show zu ihrem Ex-Partner steht, darf sie nicht verraten.

Nico war "Temptation Island" allerdings nicht so gut auf seine Ex-Freundin zu sprechen. Obwohl er sie während des Formats mehrmals betrogen hatte, fand er keine guten Worte für Sarah. Statt Reue zu zeigen, beleidigte er sie sogar als "hinterfotzig". "Was mich halt nervt, ist, dass Sarah dargestellt wird als das liebe kleine Mädchen. Und das, obwohl sie wahrscheinlich mit die hinterfotzigste Frau ist, die es gibt", schildert er gegenüber RTL.

