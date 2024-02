So sehr unterscheidet sich GNTM zum echten Modelalltag

Gibt es einen Unterschied? Bald geht Germany's Next Topmodel in eine neue Runde. Auch aus der neuen Staffel werden wieder zahlreiche Nachwuchsmodels hervorgehen. Vivien Blotzki konnte sich im vergangenen Jahr den Titel schnappen und sich so den Weg ins Modelbusiness ebnen. Nach einem Jahr zieht sie eine Bilanz: Unterscheidet sich der Modelalltag im realen Leben zu der Zeit bei GNTM?

In diesem Jahr lief Vivien für Marina Hoermanseder bei der Berlin Fashion Week. Im Interview mit Promiflash verrät das Model, wie es diese Erfahrung wahrgenommen hat. "Passiert dort ein Fehler, wird dieser sofort von der Welt gesehen und man hat anders als bei einem vorproduzierten Format keine Kontrolle darüber, was für den Zuschauer sichtbar gemacht wird und was nicht", macht Vivien klar.

Auf dem Laufsteg durfte die 23-Jährige in einem besonderen Kleid die Show schließen. Darüber habe sich Vivien sehr gefreut, wie sie im Gespräch mit Promiflash deutlich macht: "Die Modebranche ist noch lange nicht dort angelangt, wo sie hingehört und ich freue mich zusammen mit Marina [...], Frauen die Bestätigung gegeben zu haben, dass jeder in dieser Welt einen Platz hat."

Vivien Blotzki

Vivien Blotzki, Model

Vivien Blotzki im Juni 2023

