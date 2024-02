Travis Kelce zahlt Super-Bowl-Tickets für Taylors Familie

Er ist in Spendierlaune! Am Sonntag steht Travis Kelce (34) im Super Bowl und kämpft mit seiner Mannschaft, den Kansas City Chiefs, um den Sieg. Selbstverständlich wird der NFL-Star dabei von seinen Verwandten unterstützt – doch auch die Familie seiner neuen Freundin Taylor Swift (34) wird bei dem jährlichen Meisterschaftsspiel der National Football League vor Ort sein, um den Tight End anzufeuern! Für angenehme Stadiumsplätze für seine Liebsten greift Travis tief in die Tasche!

Laut TMZ werden die Familien der beiden Superstars das Spiel gemeinsam in einer Suite im Stadion verfolgen – für eine Suite nimmt das Allegiant Stadium in Las Vegas knapp eine Million Euro! Die geheimen Informanten wollen wissen, dass Travis die Zeche zahlen wird, da "er möchte, dass alle den Superbowl-Sonntag gemeinsam genießen." In seinem Podcast "New Heights" scherzte Travis bereits vor einigen Tagen, dass "nur zählt, wie viel Geld ich für diesen verdammten Super Bowl ausgebe, damit Familie und Freunde kommen können."

Für Taylor selbst wird die Anreise zu dem Sportevent ganz schön stressig: Da sie am 10. Februar noch ein Konzert in Tokio geben wird, bleiben der "Love Story"-Interpretin nur wenige Stunden, um pünktlich auf der Tribüne stehen zu können. Dennoch ist das Vorhaben zu schaffen: Sollte Taylor direkt nach ihrer Show fliegen, könne sie mit einem Zwölf-Stunden-Flug gegen 19:00 Uhr da sein.

Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Anzeige

Getty Images Travis Kelce, Footballspieler

Anzeige

Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports/Sipa USA Taylor Swift beim Spiel der Chiefs gegen die Buffalo Bills

Anzeige

Was haltet ihr von Travis' Plan, seine Familie und die Familie von Taylor in eine Suite einzuladen? Total toll! Ich finde das übertrieben. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de