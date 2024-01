Unterstützt Taylor Swift ihren Travis auch beim Super Bowl?

Wird sie ihn beim wichtigsten Spiel der Saison nicht anfeuern können? Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) daten sich seit einigen Monaten und könnten nicht glücklicher sein. Die beiden unterstützen einander, wo es geht: So jubelt der NFL-Star der Musikerin bei ihren Shows zu und sie ihm bei seinen Football-Spielen. Am Sonntag sicherten sich die Chiefs, sein Team, einen Platz im Super Bowl. Doch bei diesem großen Finale kann Taylor ihrem Travis vielleicht nicht zur Seite stehen!

Die 34-Jährige wird am 7. Februar ihre große "The Eras"-Welttournee in Japan fortsetzen. Vier Konzerte gibt sie in Tokio, das letzte am 10. Februar – nur einen Tag vorm Super Bowl! Ihr bleiben demnach nur ein paar Stunden, um von dort zum Football-Stadion in Las Vegas zu kommen. NFL-Network-Kommentator Ian Rapoport denkt, dass sie es trotzdem schaffen könnte. "Tokio ist 17 Stunden voraus. Das bedeutet, dass dieses Konzert am 10. Februar um 18:00 Uhr, um 1:00 Uhr nachts Vegas-Zeit, am selben Tag beginnt", schreibt er auf X. Sollte Taylor direkt nach ihrer Show fliegen, könne sie mit einem Zwölf-Stunden-Flug gegen 19:00 Uhr da sein: "Gerade rechtzeitig, um zu feiern."

Als Travis mit den Chiefs ins Finale einzog, war Taylor jedenfalls mit von der Partie. Nach dem Sieg lief sie zu ihrem Liebsten und gratulierte ihm mit Küssen und Umarmungen. Die Fans sind von der öffentlichen Liebesbekundung total begeistert. "Das ist einfach zu perfekt", lautete nur ein Kommentar auf X.

Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige

Getty Images Travis Kelce, Sportstar

Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de