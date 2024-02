Vor Super Bowl: Jason Kelce räumt in Las Vegas Jackpot ab

Da hat aber jemand Glück gehabt. Sonntagnacht, zu deutscher Zeit, findet der heiß ersehnte Super Bowl statt. Mit dabei sind erneut die Kansas City Chiefs und das Team um Travis Kelce (34) und Patrick Mahomes (28) bereitet sich sicher fleißig vor. Im Stadion bekommt Travis Unterstützung von seinem Bruder Jason (36). Und der feiert schon jetzt in der Spielermetropole Las Vegas. Im Casino räumt er sogar den Jackpot ab.

Der US-Sport-Blog Barstool Sports veröffentlicht ein Video, das Jason zusammen mit ein paar Kollegen wie unter anderem Buccaneers-Quarterback Baker Mayfield (28) in einem Casino in Las Vegas zeigt. Der Eagles-Center gibt sich ganz dem Kartenspiel Blackjack hin. Die letzten Karten sind entscheidend – und das Glück ist offenbar mit ihm: Er gewinnt und räumt tatsächlich den Jackpot ab. Gefeiert wird natürlich in feinster Jason-Manier mit einem kräftigen Jubelgebrüll. Ob das ein gutes Omen für Bruder Travis beim Super Bowl ist?

Wie es aktuell um Jasons eigene Karriere bei den Philadelphia Eagles steht, ist unklar. Auch er selbst scheint unsicher zu sein, ob er schon bereit für die Football-Rente ist. Doch er soll sich schon nach neuen Jobmöglichkeiten umgesehen haben, berichtete das Magazin Front Office Sports. Angeblich soll er mit den US-TV-Sendern ESPN und Fox über einen Posten als Experte bei Übertragungen verhandelt haben. Offiziell ist das aber genauso wenig wie sein NFL-Aus.

