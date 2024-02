Travis Kelce im Super Bowl: Bruder Jason ist größte Stütze

Die Kansas City Chiefs treten im Finale des Super Bowls gegen die San Francisco 49ers an. Zum zweiten Mal in Folge hat also Chiefs-Star Travis Kelce (34) die Chance, die begehrte Vince Lombardi Trophy in die Höhe zu halten. Noch im vergangenen Jahr stand er nämlich gegen seinen Bruder Jason Kelce (36) auf dem Platz. Doch dieses Mal schaut der Center vom Rand aus zu und ist Travis' größter Supporter: So unterstützt Jason seinen kleinen Bruder!

Während einer Pressekonferenz zum Super Bowl am Dienstag in Las Vegas betont der 34-Jährige, wie wichtig ihm sein großer Bruder ist. "Seine Unterstützung zu haben, ist alles, was ich brauche. Ihn beim Spiel zu sehen, zu sehen, wie er sich freut, das ist alles", erzählt der NFL-Star stolz. Vor allem nach dem gewonnenen AFC-Meisterschaftsspiel habe Jason noch mal alles aus Travis herausgeholt: "Er hat mich [...] angefeuert und mir gesagt, dass ich es schaffen soll."

Doch Jason ist nicht der einzige, der den Tight-End-Superstar krass supportet – auch Taylor Swift (34) ist diejenige, die nur das Beste aus Travis herausholt. Erst kürzlich verriet der Sportler nämlich in der "The Pat McAfee Show" ein paar Details zu seiner Beziehung mit der "Anti-Hero"-Interpretin: "Ich hoffe, die Leute erkennen, dass wir nur zwei Menschen in einer Beziehung sind, die einander unterstützen und Spaß dabei haben. Es ist nichts weiter als das."

Anzeige

Getty Images Jason und Travis Kelce, Januar 2024

Anzeige

Getty Images Jason und Travis Kelce im Januar 2024

Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift in Baltimore

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de