Ist Herzogin Meghan neidisch auf Harrys Bindung zu Kate?

Steht etwa Neid zwischen ihnen? Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) haben schon seit Jahren ein zerrüttetes Verhältnis zu der britischen Königsfamilie. Immer wieder sammeln die beiden Negativpunkte von der Familie und den Fans. Auch mit seinem Bruder Prinz William (41) soll sich der Royal gerade nicht wirklich gut verstehen. Und wie ist es bei den beiden Frauen? Meghan soll schon seit einiger Zeit eifersüchtig auf Kate sein!

Das meint die Royal-Expertin Ingrid Seward. Der Grund: Harry hat eine ziemlich enge Bindung zu seiner Schwägerin. "Er hat sich immer nach einer Schwester gesehnt, das hat er Diana gesagt", erklärt sie The Telegraph. Daher war Meghan "unglaublich neidisch und dann eifersüchtig auf Kate". Hinzu kommt, dass sie den Thronfolger geheiratet hat – was Meghan wohl auch gern hätte: "Ich habe gehört, dass Meghan tatsächlich dachte, sie würde eine Prinzessin sein und in Windsor Castle leben. Stattdessen wohnen William und Kate in diesem wunderschönen Haus."

Auch der Autor Tom Bower hatte bereits Ähnliches angedeutet. "Kate ist strahlend, Kate ist erfolgreich, Kate ist beliebt – alles, was Meghan wollte. Meghan will die Königin sein und nicht zusammen mit Harry die Fünfte in der Thronfolge", meinte er gegenüber Closer.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Herzogin Kate

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Herzogin Kate im Juli 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de