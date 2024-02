Katie Price erinnert sich heute noch an traumatische Geburt

Katie Price (45) ist Mutter von fünf Kindern. Ihren ältesten Sohn Harvey Price (21) bekam das ehemalige Glamour-Model 2002 im Alter von 24. Aus ihrer ersten Ehe mit Peter Andre (50) hat sie Sohn Junior Savva Andre (18) und Tochter Princess Tiaamii (16).Die Söhne Jett und Bunny Hayler (9) stammen aus ihrer zweiten Ehe mit Kieran Hayler (36). Doch an die Geburten hat sie nicht nur gute Erinnerungen: Katie erzählt nun die erschreckende Geschichte ihrer allerersten Entbindung.

In ihrem Podcast "The Katie Price Show" verrät sie, dass die Ärzte die Geburt ihres ältesten Sohnes einleiten mussten. Die fünffache Mutter erklärt: "Sie sagten, sie müssten meine Fruchtblase öffnen. Es war wie ein Stricknadelhaken. Sie haben buchstäblich gezogen und sie ist geplatzt." Die Geburt war für das Model so schmerzhaft, dass sie ihre Mutter, die bei der Geburt dabei war, anflehte: "'Hilf mir! Hilf mir!'"

Im November trennten sich Katie und der Influencer Carl Woods (34). Hinter ihnen liegt eine wilde On-off-Beziehung. Jetzt soll sie wieder in einer Beziehung sein, mit John Joe Slater. Die beiden wurden kürzlich bei einem Date erwischt. "Er kam nach ihr rein und sie saßen mindestens eine Stunde lang zusammen. Sie wirkten sehr vertraut miteinander, besonders als sie ihren Arm auf seine Schulter legte", schilderte ein Augenzeuge gegenüber Mirror.

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrem Sohn Harvey im Juni 2023

Instagram / katieprice Katie Price mit zwei ihrer Kinder

Getty Images Carl Woods und Katie Price

