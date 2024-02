Kourtney Kardashian und Travis feiern schon den Valentinstag

Für sie ist jeder Tag, der Tag der Liebe! Seitdem Kourtney Kardashian (44) und Travis Barker (48) ein Paar sind, zeigen sie der Welt nur zu gern, wie sehr sie sich lieben. Mit einer Hochzeit und einem gemeinsamen Kind setzten sie ihrer Beziehung auch noch die Liebeskrone auf. Kein Wunder, dass sie den anstehenden Valentinstag bereits ausgiebig feiern: Kourtney und Travis beweisen einmal mehr, dass sie nicht ohneeinander können!

Via Instagram veröffentlicht Kourt schon jetzt einen Post, der in Anlehnung an den Tag der Liebe ist. Unter anderem teilt sie Bilder von Herzchen-Kuchen mit den Namen ihrer Kinder darauf, von einem Candle-Light-Dinner mit Kakao und Herz-Waffeln. Doch ein Schnappschuss dürfte besonders die Aufmerksamkeit der Follower auf sich ziehen: Die 44-Jährige und ihr Gatten posieren nämlich auf einer Aufnahme im Partnerlook vor einer malerischen Kulisse. Dabei legt der Drummer liebevoll seine Hand auf Kourtneys Po.

Dass die beiden ein absolutes Dream-Team sind, ist Fans nicht neu. Und offenbar planen Kravis nach Baby-Rocky noch weiteren Nachwuchs. "Sie haben darüber gesprochen, ein weiteres Kind zu bekommen, aber dieses Mal würden sie es wahrscheinlich mit einer Leihmutter machen", verriet erst kürzlich ein Insider gegenüber Daily Mail.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian bei der GQ Men of the Year Party, November 2022

