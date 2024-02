Nasen-OP: Evgeny Vinokurov bekommt im Krankenhaus Besuch

Evgeny Vinokurov (33) bekommt in dieser Zeit Unterstützung von seiner Familie! Die neue Staffel Let's Dance steht in den Startlöchern. Mit Spannung hatten die Fans die Verkündung der Promis und Profitänzer erwartet, die in diesem Jahr ihr Tanzbein schwingen werden. Doch zur großen Enttäuschung vieler Zuschauer ist Evgeny in diesem Jahr wieder nicht dabei. Nun meldet er sich aus dem Krankenhaus.

Auf Instagram postet der 33-Jährige ein Foto von sich aus der Klinik. "Keine Sorge, mir geht es gut. Ich hatte gestern eine kleine Nasen-OP", gibt der Sportler Entwarnung. Die Ärzte hätten bei ihm einiges verändert: "Die Scheidewand geradegebogen, die Nasenmuscheln verkleinert und mir zwei neue Löcher in die Nebenhöhlen gebohrt – quasi ein Upgrade auf ein neues Belüftungssystem!" Das Bild sei bei einem Familienbesuch entstanden. "Das ist momentan das Wichtigste in meinem Leben", schwärmt er von seinen Kindern.

Ob Evgeny wegen der OP nicht bei der Tanzshow mitmacht, ist nicht klar. Im vergangenen Jahr hatte er die Gründe für sein Aus offengelegt. "Ich will ehrlich und transparent zu euch sein. Die Antwort auf die Frage, warum ich dieses Jahr nicht dabei bin, ist ziemlich einfach. Dieses Jahr hat die Produktionsfirma nicht für mich gestimmt", erklärte er ehrlich.

RTL / Stefan Gregorowius Cheyenne Ochsenknecht und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance"

Instagram / evgenyvinokurov Evgeny Vinokurov, "Let's Dance"-Star

Getty Images Evgeny Vinokurov, Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke

