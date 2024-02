Schwangere Hilary Duff genießt einen Bummel im Schlabberlook

Bei ihr scheint es wohl nicht mehr allzu lange zu dauern! Im Dezember 2023 hatte die Schauspielerin Hilary Duff (36) verkündet, dass sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Matthew Koma ihr mittlerweile viertes Kind erwartet. Seitdem präsentiert die "How I Met Your Father"-Darstellerin ihre stetig wachsende Babykugel regelmäßig im Netz – oder in der Öffentlichkeit. Nun erwischen Paparazzi Hilary bei einem gemütlichen Ausflug!

Auf den aktuellen Fotos, die Daily Mail vorliegen, genießt die Schauspielerin einen Einkaufsbummel in Los Angeles. In einem schwarzen Pulli, einer farblich passenden Jogginghose und warmhaltenden Stiefeln bahnt sie sich ihren Weg an den wartenden Fotografen vorbei zu ihrem parkenden Auto. Hilary zeigt sich von ihrer natürlichen Seite – die ehemalige "Lizzie McGuire"-Darstellerin trägt so gut wie kein Make-up.

Ihre Schwangerschaft wollte Hilary eigentlich vor der Öffentlichkeit verbergen. In ihrer Instagram-Story erklärte die "A Cinderella Story"-Protagonistin dann jedoch, dass ihr schnell wachsender Babybauch eine Geheimhaltung irgendwann nicht mehr zugelassen hatte.

Getty Images Hilary Duff, März 2022

Getty Images Hilary Duff, Schauspielerin

Getty Images Hilary Duff auf der Baby2Baby-Gala im November 2021

