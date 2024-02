Seitenhieb? Travis Kelces Ex feiert vor Super Bowl mit 49ers

Will sie ihm damit etwas sagen? Von 2017 an hatten Travis Kelce (34) und Kayla Nicole eine holprige Beziehung geführt. Ihre Liebe war allerdings eher eine On-off-Beziehung. Nach fünf Jahren war Schluss. Heute ist der Tight End der Kansas City Chiefs glücklich mit Popstar Taylor Swift (34) liiert. Seine Ex scheint er aus seinem Leben ausgelöscht zu haben – sie folgen sich nicht einmal mehr auf Social Media. Doch nun will Kayla Travis wohl eins auswischen, indem sie mit seinen Super Bowl-Rivalen feiert.

Die YouTuberin reist offenbar nicht nach Las Vegas, um ihrem Verflossenen die Daumen zu drücken. Denn wie Page Six berichtet, wurde Kayla Samstagabend bei einer Soiree mit Freundinnen und Frauen der San Francisco 49ers gesichtet – Travis' Gegnern beim diesjährigen Super Bowl. Unter anderem soll auch die Ehefrau seines direkten Rivalen George Kittle anwesend gewesen sein. Möchte Kayla ihrem Ex so einen Seitenhieb verpassen?

Kayla soll sich mittlerweile nicht nur von Travis, sondern auch von ihren ehemals engen Freunden bei den Chiefs distanziert haben. So folgt sie im Netz auch ihrer früheren BFF Brittany Mahomes (28) sowie deren Ehemann und Quarterback Patrick (28) nicht mehr. Gegen den Mahomes-Clan scheint sie jedoch keinen großen Groll zu hegen, denn laut TMZ soll sie sich bei der Ankunft in Vegas mit Pats Bruder Jackson getroffen haben.

Anzeige

Getty Images Kayla Nicole, YouTuberin

Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Marquez Valdes-Scantling im Januar 2024

Anzeige

Instagram / patrickmahomes Patrick und Brittany Mahomes

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de