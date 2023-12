Travis Kelce entfolgt Ex-Freundin Kayla Nicole im Netz!

Travis Kelce (34) räumt mit seiner Vergangenheit auf! Der NFL-Star steht seit Wochen in den Schlagzeilen, da er eine ziemlich berühmte neue Freundin hat: Taylor Swift (33). Die beiden zeigen sich auch hin und wieder verliebt in der Öffentlichkeit und der Kansas-City-Chiefs-Spieler schwärmt in seinem Podcast von ihr. Offenbar will er nur Augen für sie haben und keinen Blick zurückwerfen: Travis entfolgt seiner Ex im Netz!

Fans ist aufgefallen, dass die Liste der Personen, deren Follower er auf X ist, kürzer geworden ist: Travis folgt nämlich seiner Ex-Freundin Kayla Nicole nicht mehr auf der Plattform! Wann genau der Footballstar der 32-Jährigen entfolgt ist und was genau der Grund dafür sein könnte, ist nicht bekannt. Travis ist allgemein ziemlich aktiv auf der Plattform.

Kayla und der Tight End hatten sich 2017 kennengelernt und angefangen, sich zu daten. Danach haben sie rund fünf Jahre eine On-off-Beziehung geführt. Anfang dieses Jahres betonte Travis in einem YouTube-Video, dass er wieder auf dem Markt sei. Damit bestätigte er, dass zwischen ihm und Kayla endgültig ein Schlussstrich gezogen wurde.

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift im Oktober 2023

Getty Images Travis Kelce im November 2023

Getty Images Kayla Nicole und Travis Kelce im Jahr 2018

