Zac Efron fühlte sich bei freizügigen Szenen am Set unwohl

Das war ihm unangenehm! Zac Efron (36) machte für seine Rolle in "The Iron Claw" eine heftige Transformation durch und musste seinen Körper einer großen Veränderung unterziehen. Neben den schweren Anforderungen, die dieses Unterfangen mit sich brachte, sorgte eine Sache bei dem Hollywoodstar sogar für ein mulmiges Gefühl: Zac fühlte sich bei den Dreharbeiten unwohl, weil er nur Unterwäsche anhatte!

Gegenüber Metro verrät der Schauspieler: "Einer der unangenehmen Momente [...] war, wenn das Ringen aufhörte [...] – Man steht einfach da in seiner Unterwäsche inmitten einer ganzen Menschenmenge!" So seien die vielen Blicke, die auf dem spärlich bekleideten Zac hefteten, zunächst ein Problem für den Schauspieler gewesen. "Überall sind Leute und immer wenn man sich umschaut, guckt dich jemand an. Das war etwas unnatürlich!", erinnert sich der 36-Jährige.

Dass auch sein Co-Star zu den Bewunderern zählte, die ihre Blicke nicht von Zacs Körper abwenden konnten, gab Lily James (34) im vergangenen Jahr gegenüber The Sun zu. "Er hatte eine tolle Topffrisur, doch er war auch ziemlich muskulös, was mich sehr abgelenkt hat", erklärte sie und fügte hinzu: "Er hat wirklich eine krasse Verwandlung durchgemacht."

MEGA Zac Efron am Set von "The Iron Claw"

Instagram / zacefron Zac Efron, Schauspieler

Getty Images Lily James bei der Premiere von "What's Love Got To Do With It?"

